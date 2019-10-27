Футболисты киевского "Динамо" в 12-м туре национального первенства "Динамо" сыграло вничью с львовскими "Карпатами" - 1:1, об этом сообщает Укринформ.

Таким образом футболистам столичного клуба "Динамо" не удалось одержать пятую победу подряд в чемпионате Украины-2019/20 среди команд Премьер-лиги.

Голы столичном НСК "Олимпийский" забили динамовцы Беньямин Вербич, которому на 50-й минуте ассистировал Виктор Цыганков, и Артем Шабанов - на 85-й минуте в собственные вотота.

В сети появилось видео голов и опасных моментов этого матча.

Видео: YouTube/ТСН ПРОСПОРТ

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