Командующий вооруженной коалицией "Силы демократической Сирии" (СДС) Мазлюм Абди заявил об участии курдов в операции по ликвидации главаря террористической группировки ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади. Как предает ТАСС, об этом курдский военачальник написал в своем Twitter.

"Успех этой исторической операции стал результатом совместной разведывательной работы с американскими партнерами", - сказано в посте Абди в соцсети.

Представитель СДС также сообщил, что операция по ликвидации главаря ИГИЛ началась еще пять месяцев назад сбором разведывательных данных о его точном местонахождении.

"Пять месяцев назад на местах проводилась разведка, тщательное исследование и анализ данных", - рассказал Абди.

Военачальник альянса сил оппозиции в Сирии поблагодарил всех, кто "внес свой вклад в эту исключительную работу".

Как писала "Страна", информация о ликвидации аль-Багдади появлялась еще в 2017 году.

Сегодня, как заявил Трамп, террорист точно уничтожен, так как его личность подтвердила ДНК-экспертиза останков.