Вооруженная оппозиция Сирии заявила, что курды причастны к ликвидации главаря ИГИЛ
Командующий вооруженной коалицией "Силы демократической Сирии" (СДС) Мазлюм Абди заявил об участии курдов в операции по ликвидации главаря террористической группировки ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади. Как предает ТАСС, об этом курдский военачальник написал в своем Twitter.
"Успех этой исторической операции стал результатом совместной разведывательной работы с американскими партнерами", - сказано в посте Абди в соцсети.
Представитель СДС также сообщил, что операция по ликвидации главаря ИГИЛ началась еще пять месяцев назад сбором разведывательных данных о его точном местонахождении.
"Пять месяцев назад на местах проводилась разведка, тщательное исследование и анализ данных", - рассказал Абди.
Военачальник альянса сил оппозиции в Сирии поблагодарил всех, кто "внес свой вклад в эту исключительную работу".
Как писала "Страна", информация о ликвидации аль-Багдади появлялась еще в 2017 году.
Сегодня, как заявил Трамп, террорист точно уничтожен, так как его личность подтвердила ДНК-экспертиза останков.