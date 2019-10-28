27 октября на 1+1 прошел 10 выпуск шоу "Танцы со звездами, посвященный Хэллоуину. Все пары вышли на паркет в мистических образах, не отставали от них и участники. На один вечер в шоу вернулась Maruv, она была ведущей на балконе в образе Медузы Горгоны. Кроме того певица подготовила фееричное выступление.

Это был вечер, посвященный страхам участников. Они вышли на паркет, чтобы одновременно напугать зрителей сложными и продуманными образами и восхитить хореографией. Так, пара Владимира Остапчука и Илоны Гвоздевой открывала шоу. Они танцевали самбо в образах героев самого известного мексиканского фестиваля Санта Муэрте.

Елена Кравец удивила всех хип-хопом в костюме мольфарки. В руках у нее был бубен, а на голове - дредлоки (спутанные в локоны волосы). Ее танец выглядел словно заклинание у огня.

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар появились на паркете в образах молодого жениха Виктора и его мертвой невесты. Свадебный вальс судьи оценили в 37 баллов.

Фаворитка шоу Анна Ризатдинова соревновалась за звание Черного лебедя. В своем выступлении она соединила фристайл с элементами балета, за неделю научившись грациозно танцевать на пуантах. Впрочем, для "вкусовых" предпочтений примы-балерины Екатерины Кухар, танец был как "токсическая полынь". Выступление прославленной гимнастки разочаровало Кухар.

Ксения Мишина и Евгений Кот снова выбрали откровенную тему, облачившись в Еву и Змея-искусителя. Танцевальная хореография их румбы, построенная вокруг пилона, произвела впечатление на жюри и зрителей.

Алена Шоптенко в этом эфире стала возлюбленной Графа Дракулы, в конце квикстепа вампиры уединились в одном ложе.

Даниэль Салем перевоплотился в оборотня и танцевал танго вместе со своей партнершей Юлией Сахневич, которая на контрасте выглядела необычайно легкой и нежной. По итогам голосования судей и зрителей, Салем снова попал в категорию риска и покинул проект, станцевав ча-ча-ча "за жизнь".

Ранее мы рассказали подробнее о десятом эфире шоу "Танцы со звездами" и опубликовали видео всех выступлений участников в одном материале.