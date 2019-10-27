Администрация президента США не стала уведомлять Конгресс о проведении операции по ликвидации главаря ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади, опасаясь утечек в СМИ, которые могли бы поставить под угрозу жизни военнослужащих США. Об этом президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил во время брифинга в Белом доме 27 октября.

По словам Трампа, сейчас в Вашингтоне гигантское число утечек, поэтому он принял решение не ставить в известность конгрессменов об операции в Сирии.

"Мы хотели уведомить их вчера вечером, но решили не делать этого, потому что в Вашингтоне такое количество утечек, какого я никогда раньше не видел. Ни в одной стране в мире нет такого большого количества утечек, как у нас", - отметил глава Белого дома.

"Так что я сказал своим людям, что мы не станем уведомлять их до тех пор, пока наши замечательные военные не вернутся оттуда", - сообщил президент. По его словам, он не хотел, чтобы военнослужащие США на обратном пути "были встречены огнем". "Утечка могла стоить жизни всем [участникам операции]", - добавил Трамп.

По его словам, операция на Ближнем Востоке была сверхсекретной.

"Знали только несколько людей, с которыми я работал", - сказал он.

Трамп рассказал, что операция транслировалась в прямом эфире в Ситуационной комнате Белого дома. Вместе с Трампом за ней наблюдали глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли и несколько членов комитета, вице-президент Майкл Пенс, помощник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен, госсекретарь США Майкл Помпео, министр обороны Марк Эспер и несколько генералов.

"У нас было абсолютно идеальное изображение, как будто мы смотрели кинофильм. Технология действительно великолепная", - признался американский лидер.

Напомним, сегодня днем по Киеву Трамп объявил о ликвидации аль-Багдади. Хотя в прессе сообщение о смерти главаря ИГИЛ появились еще утром.