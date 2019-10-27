Донецкий "Шахтер" в 12-м туре национального первенства на ОСК "Металлист" в Харькове сыграл вничью с "Александрией" - 0:0. Об этом сообщает Укринформ.

Также в сообщении говорится, что команды закончили игру не в полном составе. Алан Патрик получил красную карточку на 76-й минуте, Дмитрий Шастал досрочно покинул поле на 84-й.

Результаты других матчей 12-го тура:

"Мариуполь" - "Колос" (Ковалевка) - 2:0

голы: Игорь Крюханцев (39-я минута), Дмитрий Топалов (86)

"Олимпик" (Донецк) - "Днепр-1" - 3:2

голы: Максим Тейшейра (11), Андрей Кравчук (69), Роман Вантух (81) - Игорь Когут (4), Александр Назаренко (71);

"Заря" (Луганск) - "Ворскла" (Полтава) - 4:0

голы: Назарий Русин (16), Владлен Юрченко (45+2, с пенальти), Владислав Кабаев (61), Богдан Леднев (77);

"Львов" - "Десна" (Чернигов) - 1:4

голы: Жозе Витор (61) - Денис Фаворов (2, с пенальти), Дмитрий Хлебас (9, 46), Максим Дегтярев (41);

"Динамо" (Киев) - "Карпаты" (Львов) - 1:1

голы: Беньямин Вербич (50), Артем Шабанов (85 - автогол).

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