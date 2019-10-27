Медики провели исследования в лаборатории и подтвердили случай дифтерии в Тернопольской области. Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

По выводу экспертов дифтерией заболел 47-летний мужчина. В 2017 году он прошел вакцинацию от заболевания, однако данные о наличии у него предыдущих обязательных доз вакцины отсутствуют.

Введенная доза вакцины сформировала иммунитет, достаточный для предупреждения развития тяжелых осложнений.

Больной контактировал с 3 лицами, в том числе с ребенком. 21 октября по месту проживания заболевшего была проведена дезинфекция.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве зафиксировали второй случай дифтерии, заболевшей ввели последнюю в наличии сыворотку.

Также мы рассказывали, что нардепы попросили Венгрию выделить Закарпатью сыворотку против дифтерии.