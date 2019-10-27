В ДТП возле села Солобковцы Ярмолинецкого района Хмельницкой области погибла пара хмельничан и их 14-летняя дочь, а 10-летний сын госпитализирован с травмами. Об этом передает на Facebook сектор коммуникации полиции Хмельницкой области.

Трагедия произошла 27 октября около 08:20. На автодороге Житомир - Черновцы столкнулись легковой автомобиль Volkswagen Caddy и грузовик DAF.

Фото: Facebook/ policia.Khmelnytskoi.oblasti

В результате столкновения погиб 42-летний водитель Volkswagen из Хмельницкого, его 39-летняя жена и 14-летняя дочь. Десятилетний сын получил травмы и был доставлен в больницу каретой скорой помощи. Сейчас мальчика обследуют врачи.

52-летний водитель грузовика пока за медицинской помощью не обращался.

Скриншот: Facebook/ policia.Khmelnytskoi.oblasti

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа следственного управления ГУНП в Хмельницкой области.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

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