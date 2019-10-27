Ранена собака армии США, которая преследовала лидера ИГИЛ Аль-Багдади перед ликвидацией
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сказал, что во время операции по ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади ранения получила армейская собака.
Об этом сообщает "Интерфакс".
Кроме того, американский президент рассказал прессе, что собака преследовала аль-Багдади.
"Это прекрасная и очень талантливая собака. Она была ранена, однако ее удалось вывезти на лечение", - констатировал Дональд Трамп.
Ранее "Страна" сообщала, что Дональд Трамп рассказал, что вместе с Аль-Багдади погибли две его жены.
Также мы рассказывали, что у США нет сомнений в том, что главарь террористической группировки ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади мертв, поскольку удалось проверить его ДНК.
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