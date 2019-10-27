Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сказал, что во время операции по ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади ранения получила армейская собака.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Кроме того, американский президент рассказал прессе, что собака преследовала аль-Багдади.

"Это прекрасная и очень талантливая собака. Она была ранена, однако ее удалось вывезти на лечение", - констатировал Дональд Трамп.

Ранее "Страна" сообщала, что Дональд Трамп рассказал, что вместе с Аль-Багдади погибли две его жены.

Также мы рассказывали, что у США нет сомнений в том, что главарь террористической группировки ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади мертв, поскольку удалось проверить его ДНК.