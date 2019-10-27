В Херсоне возле междугородного автовокзала нашли тело убитой женщины
Полиция Херсона начала расследование убийства женщины, чье тело было найдено неподалеку от междугородного автовокзала города 27 октября. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.
Информация о страшной находке поступила на телефон 102 около 13:45. Звонивший оператор охранной фирмы рассказал, что возле одной из многоэтажек в районе автовокзала в кустах лежит мертвая женщины со следами насильственной смерти.
Фото: hr.npu.gov.ua
К многоэтажке выехала следственно-оперативная группа Херсонского отдела полиции и областного главка. Сейчас устанавливаются личность погибшей и возможные свидетели происшествия. Проводятся первоочередные следственно-розыскные мероприятия по установлению преступника.
Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 115 УК (умышленное убийство).
Ранее "Страна" сообщала об обнаружении в Киеве на территории Голосеевского района трупа иностранца со следами побоев.
А летом в Днепре нашли обезглавленное тело женщины.