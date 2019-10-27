Полиция Херсона начала расследование убийства женщины, чье тело было найдено неподалеку от междугородного автовокзала города 27 октября. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.

Информация о страшной находке поступила на телефон 102 около 13:45. Звонивший оператор охранной фирмы рассказал, что возле одной из многоэтажек в районе автовокзала в кустах лежит мертвая женщины со следами насильственной смерти.

Фото: hr.npu.gov.ua

К многоэтажке выехала следственно-оперативная группа Херсонского отдела полиции и областного главка. Сейчас устанавливаются личность погибшей и возможные свидетели происшествия. Проводятся первоочередные следственно-розыскные мероприятия по установлению преступника.

Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 115 УК (умышленное убийство).

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