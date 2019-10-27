Президент США Дональд Трамп заявил о том, что военные США в ходе спецоперации по ликвидации главаря Исламского Государства Абу Бакра аль-Багдади взяли в плен ряд боевиков, погибли также две жены террориста. Об этом сообщает РИА "Новости".

Женщины были обнаружены в жилом комплексе. На них были пояса-смертниц, которые не сработали. Однако, по словам Трампа, женщины были мертвы. Наличие поясов, по его словам, осложнило работу военным.

Ранее "Страна" сообщала, что у США нет сомнений в том, что главарь террористической группировки ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади мертв, поскольку удалось проверить его ДНК. Но представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков заявил, что у них нет достоверной информации о том, что военные США провели операцию по уничтожению лидера "Исламского государства" Абу-Бакра аль-Багдади.