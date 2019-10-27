Следователи Соломенского УП проводили обыск на наличие наркотиков в квартире 49-летнего киевлянина, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Полицейские обнаружили и изъяли вещества, похожие на каннабис и амфетамин, а также пакет с таблетками, предварительно - экстази. Запрещенные вещества изъяли и направили на экспертизу.

Кроме этого, в квартире правоохранители нашли боевую гранату РГД-5 с запалом УЗГРМ-2.

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Задержанный - 49-летний киевлянин, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Следственным отделом Соломенского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. За совершение данного уголовного преступления мужчине грозит до семи лет заключения.

Фото: пресс-служба полиции Киева

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