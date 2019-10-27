В центре Львова, на улице Корнякта, 25 октября строители нашли древний подземный свод, фрагмент оштукатуренной стены и человеческие останки. Об этом сообщает "Гал-інфо".

По словам археолога НИЦ "Спасательная археологическая служба" Николая Шницаря, вызванные на место проведения работ исследователи обнаружили осколки кафеля и керамической посуды, а также монеты разных периодов. Вероятно, это боратинки - медные солиды (шиллинги, шеляги) Речи Посполитой, чеканившихся в 1659-1668 годах.

Фото: intvua.com

Как предполагают ученые, вероятнее всего, они наткнулись на крипту (то есть помещение для погребения и выставления для почитания мощей святых и мучеников) костела Пресвятой Троицы при монастыре тринитариев. Он функционировал как раз на месте раскопок с 1703 до 1848 года.

О правильности выводов археологов свидетельствует еще одна находка - несколько человеческих костей. Сейчас их передали антропологам для получения более подробной информации.



Фото: intvua.com

Как отмечают львовские издания, на улице Корнякта идут ремонтные работы по замене мощения. Их начали без археологического надзора, что противоречит законодательству Украины, поскольку улица расположена в зоне ЮНЕСКО.

Летом "Страна" сообщала, что на территории Полтавской области археологи провели раскопки кургана и обнаружили множество ценных предметов.

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