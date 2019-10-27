В Киеве на проспекте Степана Бандеры, женщина бросилась под колеса легковушки. Об этом в Facebook сообщила группа Вартові еспресо.

Как рассказал водитель автомобиля Hyundai Sonata, он двигался по проспекту Бандеры от станции метро "Почайна" в направлении улицы Елены Телиги. Неожиданно под его авто с правой стороны (из под другого автомобили) выскочила женщина. Он не успел среагировать.

Скриншот: Вартові еспресо

Пострадавшую с серьезными травмами госпитализировали врачи.

От удара один из кроссовок, в которые была обута женщина, залетел на расположенную одним уровнем выше автомобильную развязку.

На месте работали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа, было перекрыто две полосы, из-за чего образовалась пробка на проспекте Бандеры от Иорданской улицы к месту аварии.

Фото: Вартові еспресо

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