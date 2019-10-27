Международная группа исследователей из Великобритании, Голландии, Гонконга и США установила связь между привычкой нецензурно выражаться и повышенной честностью.

Результаты их работы опубликованы в Social Psychological and Personality Science.

По словам авторов исследования, матерящиеся граждане вызывают подозрение, в том числе и в нечестности. Однако не стоит относиться к ним предвзято, так как ненормативная лексика часто используется для выражения подлинных чувств и поэтому не является признаком лукавства.

"Ненормативная лексика - крайне сложное явление. Мат, с одной стороны, оскорбляет, но в то же время свидетельствует об искренности чувств. Нецензурная брань показывает, что человек перестает фильтровать свою речь, а это означает, что и мысли фильтровать он не успевает", - объяснил один из авторов исследования, сотрудник Кембриджа Дэвид Стиллуэлл.

Авторы работы провели два социологических опроса. 276 участников первого опроса составили список любимых матерных слов и нецензурных выражений, после чего прошли простой тест на ложь. Результаты показали, что длина списка любимых крепких словечек напрямую связана с честностью испытуемого.

Затем ученые собрали данные о 75 тысячах пользователей Facebook из США. Они измерили частоту, с которой посетители соцсети употребляли мат. Оказалось, что любители нецензурных выражений используют языковые конструкции, которые свидетельствуют об их откровенности, например, личные местоимения "я" и "меня".

Напомним, летом в Украине горячо обсуждали закон о дематюкации языка.

А согласно данным весеннего опроса в России, 60% людей используют ненормативную лексику в повседневной жизни.