Чернобыльский Радиационно-экологический Биосферный Заповедник опубликовал на своей странице в Facebook фото осеннних пейзажей, сделанных в зоне отчуждения. Подписали пост работники пресс-службы заповедника стихом Леси Украинки. 

На фото грибы, осенние ягоды и яблоки, желтые листья. Под фото подпись: 

"Так для сонечка осінь убралася,
мов цариця у свято врочистеє,
все, що є на сім світі найкращого,
все зібрала на пишний убір".

 

Скриншот: Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник  

Фото: Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник

Ранее "Страна" сообщала, что в заповеднике зоны отчуждения Чернобыльской АЭС начали эксперименты с редкими растениями.

Также мы рассказывали, что в зоне отчуждения показали осеннее фото с конями Пржевальского в осеннем тумане.

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