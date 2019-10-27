В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС показали фото золотой осени и прокомментировал пост стихами Леси Украинки
Чернобыльский Радиационно-экологический Биосферный Заповедник опубликовал на своей странице в Facebook фото осеннних пейзажей, сделанных в зоне отчуждения. Подписали пост работники пресс-службы заповедника стихом Леси Украинки.
На фото грибы, осенние ягоды и яблоки, желтые листья. Под фото подпись:
"Так для сонечка осінь убралася,
мов цариця у свято врочистеє,
все, що є на сім світі найкращого,
все зібрала на пишний убір".
Скриншот: Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник
Фото: Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник
Ранее "Страна" сообщала, что в заповеднике зоны отчуждения Чернобыльской АЭС начали эксперименты с редкими растениями.
Также мы рассказывали, что в зоне отчуждения показали осеннее фото с конями Пржевальского в осеннем тумане.