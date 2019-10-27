Чернобыльский Радиационно-экологический Биосферный Заповедник опубликовал на своей странице в Facebook фото осеннних пейзажей, сделанных в зоне отчуждения. Подписали пост работники пресс-службы заповедника стихом Леси Украинки.

На фото грибы, осенние ягоды и яблоки, желтые листья. Под фото подпись:

"Так для сонечка осінь убралася,

мов цариця у свято врочистеє,

все, що є на сім світі найкращого,

все зібрала на пишний убір".

Скриншот: Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник

Фото: Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник

Ранее "Страна" сообщала, что в заповеднике зоны отчуждения Чернобыльской АЭС начали эксперименты с редкими растениями.

Также мы рассказывали, что в зоне отчуждения показали осеннее фото с конями Пржевальского в осеннем тумане.