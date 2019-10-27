В камеру фотографа Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника попали лошади Пржевальского, разгуливающие по просеке и в зарослях высокой травы. Фотографии редких животных появились на Facebook-странице заповедника.

На первом снимке в кадре видна небольшая группа лошадей, среди которых есть взрослые особи и жеребенок. Они замерли на месте и повернули морды в сторону фотографа, словно позируя ему.

Фото: Facebook/ zapovidnyk2018

На втором фото одинокая лошадь запечатлена на просеке, на фоне буйной хвойной растительности.

Фото: Facebook/ zapovidnyk2018

Как уже писала "Страна", в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС живет единственная полностью дикая популяция лошадей Пржевальского. По подсчетам зоологов, численность чернобыльской популяции достигает более ста особей. Лошади Пржевальского в заповеднике любят закрытые лесные массивы, что нетипично для степных животных.

Мы также показывали эффектное фото из зоны отчуждения ЧАЭС с вечерним облаком в форме лошади Пржевальского.