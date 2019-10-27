28 октября в Украину с северо-запада начнет приходить холод. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко и дала подробный прогноз погоды на 28 октября.

В Ровненской, Волынской, Львовской области температура воздуха снизится до +10...+12 градусов. На остальной территории в течение дня ожидается +13...+18 градусов, на юге и в центре местами до 20 градусов. Туманы также весьма вероятны, особенно ночные и утренние.

"Наконец появится хоть какой-то дождь - преимущественно на Западе, вечером и на Севере. Остальные области Украины - без осадков" - сообщила синоптик.

В Киеве понедельник будет влажным, с туманом, а вечером и с небольшим дождем. Температура воздуха в столице завтра днем ​​еще будет комфортной, до +13...+14 градусов. Во вторник ожидается +8...+10 градусов, а со среды похолодание усилится до ночных морозов и дневных +4...+6 градусов.

Скриншот: Facebook/Наталка Діденко

Ранее "Страна" сообщала, что синоптики предупредили, когда в Украину придут дожди со снегом.

Также мы рассказывали, что туман снова окутал Киев, в столице объявлен желтый уровень опасности.