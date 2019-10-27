Полиция Киева задержала в столице мужчину, который втирался в доверие к незнакомым людям, подсыпал в их напитки клофелин и забирал у потерявших сознание жертв ценные вещи. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Первой о злоумышленнике сообщила 41-летняя киевлянка, обратившаяся в Днепровское управление полиции. По ее словам, после употребления напитков с мужчиной, с которым она недавно познакомилась, потеряла сознание. Очнувшись, женщина обнаружила, что лишилась двух мобильных телефонов и банковских карт.

Через несколько дней с аналогичными заявлениями обратились еще трое людей - граждан других стран. Все они рассказывали, что на улице познакомились с человеком, который предложил им пойти в баню. Во время отдыха они потеряли сознание и были ограблены.

Правоохранители начали расследование, в ходе которого установили местонахождение подозреваемого и задержали его возле квартиры. Им оказался 45-летний иностранец, который два месяца назад приехал в столицу и арендовал жилье посуточно.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

При поверхностной проверке у правонарушителя обнаружили и изъяли гаджеты пострадавших и медицинский препарат, который он подливал своим жертвам.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал задержанному меру пресечения - содержание под стражей.

Как сообщала "Страна", в апреле в Киеве группа мужчин опоила клофелином и обокрала известного журналиста, шеф-редактора программы новостей одного из крупных телеканалов.

А летом таким же образом две девушки обокрали гостя из Турции.