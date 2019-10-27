В селе Требухов Броварского района пожилой мужчина, взорвав гранату убить своего односельчанина, однако пострадал сам. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Мужчина 1959 года рождения, будучи в нетрезвом состоянии, ночью пытался проникнуть в дом своего знакомого, чтобы взорвать там гранату. Хозяин мгновенно среагировал и вытолкнул агрессора на улицу. Это и спасло жизнь его семье.

Граната взорвалась уже во дворе. Мужчина, которого пытались убить, остался жив. 39-летнего пострадавшего с осколочными ранениями доставили в Центральную районную больницу. Сам нападающий также сейчас находится в спецпалате медицинского учреждения.

При осмотре места происшествия в качестве вещественных доказательств были изъяты остатки от гранаты похожей на РГД-5. Во время обыска в доме подрывника, правоохранители нашли там запал еще от одной гранаты.

Злоумышленник задержан по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По факту возбуждены уголовные производства по ч.3 ст.15, п.1 ч.2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины и ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Фото: пресс-служба полиции Киевской области

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