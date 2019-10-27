В центральном матче 12-го тура Украинской хоккейной лиги (УХЛ) "Кременчуг" уступил на своей площадке "Донбассу" со счетом 1:2. Об этом сообщает сайт донецкого клуба. базирующегося в Дружковке.

"Донбасс" попытался взять у "Кременчуга" реванш за недавнее домашнее поражение и ему это удалось.

Матч начался весьма осторожно. Команды явно не хотели рисковать и форсировать события. Остроты действу добавили удаления. "Донбасс" реализовал первое же большинство: Александр Матерухин забил гол.

После первого перерыва хозяева стали настойчивее в атаках, создавая голевые моменты у ворот Степана Горячевских. Однако забить смогли лишь в большинстве. Накладка из двух штрафов вынудила дончан защищаться в формате 4 к 5. Гол реализовал Тимур Гриценко.

В заключительном периоде на 6-й минуте Глеб Бондарук не по правилам атаковал игрока "Донбасса" и получил за это 2 минуты. Воспользовавшись удалением, второй раз за матч реализовать большинство смог Иван Рыбчик.

Благодаря победе "Донбасс" сократил отставание от "Кременчуга" до двух баллов. Впереди у команды Сергея Витера выезд в Херсон на игру против "Днепра", которая состоится 29 октября.

В другом матче дня "Ледяные волки" на своей площадке уступили "Белому барсу" со счетом 4:6.

Ранее "Страна" сообщала, что 20 октября "Донбасс" выиграл у клуба "Мого" из Латвии решающий матч второго группового раунда Континентального кубка-2020.

А 3 дня назад в матче регулярного чемпионата УХЛ "Донбасс" обыграл "Белый барс" в домашних стенах.