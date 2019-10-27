У США нет сомнений в том, что главарь террористической группировки ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади мертв, поскольку удалось проверить его ДНК. Об этом во время пресс-конференции в Белом доме заявил американский президент Дональд Трамп.

По словам Трампа, сначала участники операции по ликвидации аль-Багдади установили его личность после осмотра останков подорвавшего себя террориста.

"Сначала мы визуально определили, что это он", - сказал Трамп.

Видео: Facebook/ WhiteHouse

Затем военнослужащим удалось получить материал для ДНК-анализа.

"Тест был проведен на месте проведения операции", - рассказал подробности идентификации главаря ИГИЛ Трамп.

Напомним, информация о ликвидации аль-Багдади появились в мировых СМИ сегодня утром. Трамп официально подтвердил ее перед журналистами в Белом доме.