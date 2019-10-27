В Сирии точно убит аль-Багдади, это определил тест ДНК - Дональд Трамп
У США нет сомнений в том, что главарь террористической группировки ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади мертв, поскольку удалось проверить его ДНК. Об этом во время пресс-конференции в Белом доме заявил американский президент Дональд Трамп.
По словам Трампа, сначала участники операции по ликвидации аль-Багдади установили его личность после осмотра останков подорвавшего себя террориста.
"Сначала мы визуально определили, что это он", - сказал Трамп.
Видео: Facebook/ WhiteHouse
Затем военнослужащим удалось получить материал для ДНК-анализа.
"Тест был проведен на месте проведения операции", - рассказал подробности идентификации главаря ИГИЛ Трамп.
Напомним, информация о ликвидации аль-Багдади появились в мировых СМИ сегодня утром. Трамп официально подтвердил ее перед журналистами в Белом доме.