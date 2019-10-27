Представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков заявил, что у них нет достоверной информации о том, что военные США провели операцию по уничтожению лидера "Исламского государства" Абу-Бакра аль-Багдади. Об этом сообщает RT.



"Минобороны России не располагает достоверной информацией о проведении американскими военнослужащими в подконтрольной Турции части зоны деэскалации Идлиб операции по очередному "уничтожению" бывшего лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади" - заявил он.

Конашенков заявляет, что нарастание числа участников и стран, якобы задействованных в операции США, каждый из которых выступает с противоречивыми подробностями, "порождают обоснованные вопросы и сомнения в её реальности и, тем более, в успехе".

26 октября и за последние дни никаких ударов с воздуха по зоне деэскалации Идлиб авиацией США или коалиции не зафиксировано.

"Во-вторых, нам не известно ни о каком якобы оказании содействия пролету американской авиации в воздушное пространство зоны деэскалации "Идлиб" в ходе данной операции", - заявил Конашенков.

В министерстве обороны Турции напротив заявляют об обмене информацией с США перед операцией против террористов в Идлибе.

"Перед операцией США в сирийской провинции Идлиб минувшей ночью состоялись координация и обмен информацией между военными обеих стран", - сообщили в оборонном ведомстве Турции.

В Анкаре не уточнили, действительно ли в ходе спецоперации был убит главарь террористической группировки ИГ Абу Бакр аль-Багдади.

Иракские военные также заявили, что обменивались информацией с США, заверив, что задачей была именно ликвидация аль-Багдади.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп официально заявил о гибели создателя ИГИЛ.

Также мы писали о том, что новость о ликвидации главаря ИГИЛ Кадыров прокомментировал цитатой из Гоголя.