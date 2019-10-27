В Минобороны России не знают, кого именно уничтожили США в Идлибе
Представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков заявил, что у них нет достоверной информации о том, что военные США провели операцию по уничтожению лидера "Исламского государства" Абу-Бакра аль-Багдади. Об этом сообщает RT.
"Минобороны России не располагает достоверной информацией о проведении американскими военнослужащими в подконтрольной Турции части зоны деэскалации Идлиб операции по очередному "уничтожению" бывшего лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади" - заявил он.
Конашенков заявляет, что нарастание числа участников и стран, якобы задействованных в операции США, каждый из которых выступает с противоречивыми подробностями, "порождают обоснованные вопросы и сомнения в её реальности и, тем более, в успехе".
26 октября и за последние дни никаких ударов с воздуха по зоне деэскалации Идлиб авиацией США или коалиции не зафиксировано.
"Во-вторых, нам не известно ни о каком якобы оказании содействия пролету американской авиации в воздушное пространство зоны деэскалации "Идлиб" в ходе данной операции", - заявил Конашенков.
В министерстве обороны Турции напротив заявляют об обмене информацией с США перед операцией против террористов в Идлибе.
"Перед операцией США в сирийской провинции Идлиб минувшей ночью состоялись координация и обмен информацией между военными обеих стран", - сообщили в оборонном ведомстве Турции.
В Анкаре не уточнили, действительно ли в ходе спецоперации был убит главарь террористической группировки ИГ Абу Бакр аль-Багдади.
Иракские военные также заявили, что обменивались информацией с США, заверив, что задачей была именно ликвидация аль-Багдади.
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