Тепло и дожди на западе. Синоптики рассказали, какой будет погода в понедельник
В понедельник, 28 октября, в Украине еще будет относительно тепло, погода будет солнечная, однако в западных регионах страны будут осадки. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Температура воздуха ночью по всей территории Украины будет в пределах +5...+9 градусов, днем +11...+18, теплее всего будет в южных и восточных регионах Украины, а также в центральной части страны. Самым прохладным станет север.
В Киеве осадков не ожидается. Ночью температура воздуха в столице будет +7...+9 градусов, днем потеплеет до +11...+13.
Фото: meteo.gov.ua
Ранее "Страна" писала о том, что аэропорты Украины снова задерживают и отменяют рейсы из-за тумана.
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