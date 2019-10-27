Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что собирается предложить олигарху Игорю Коломойскому отдать большую сумму на социальные и инфраструктурные проекты и не боится потерять поддержку бизнесмена. Заявление глава государства сделал во время интервью изданию The New Yorker.

Во время разговора с журналистом Джошуа Яффа Зеленский заверил, что не будет давать Коломойскому никаких привилегий. Президент хочет, чтобы бизнесмен потратил свои капиталы на инфраструктурные объекты, как это уже сделали Ринат Ахметов, купивший автомобили скорой помощи, и Виктор Пинчук, обеспечивший квартиры освобожденным из плена морякам.

"Смотри, приятель, прошлое в прошлом... Но пришло время отдать большую часть твоих денег на социальные проекты и восстановление Донбасса", - именно такой ультиматум поставил Зеленский олигархам, как он признался в интервью.

По словам президента, похожее предложение у него есть и к Коломойскому.

"Если телеканал (Коломойского "1+1" - Ред.) после этого обернется против меня, тогда мы поймем, что он не хочет жить по-другому", - сказал Зеленский.

Также президент добавил, что он не ждал и не получал никаких советов от Коломойского.

Ранее "Страна" рассказывала, кого в партии "Слуга народа" причисляют к людям олигарха Коломойского.

Также мы приводили заявление Коломойского, что Петр Порошенко должен быть осторожнее в своих высказываниях относительно него и телеканала "1+1".