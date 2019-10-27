Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что по состоянию на 27 октября значительных превышений уровня загрязнения атмосферного воздуха в Украине не зафиксировано. Об этом говорится на сайте ГСЧС.

Гидрометеорологи Госслужбы не зафиксировали высоких концентраций оксида углерода, фенола, формальдегида, диоксида азота, диоксида серы и пыли.

Сейчас в стране установилась погода антициклонного характера без осадков со слабым ветром, повышением температуры воздуха от поверхности земли до высоты 700-800 м, отсутствием вертикального перемешивания воздуха и густыми туманами. Эти факторы способствуют накоплению в приземном слое загрязняющих веществ. Однако значительного роста уровня загрязнения не наблюдается.

Незначительные превышения предельно допустимых концентраций выявлены только в Днепре, Одессе, Кривом Роге, Львове и Каменском.

В ГСЧС уверяют, что синоптическая ситуация не отличается от аналогичных погодных условий в предыдущие годы и нет оснований для беспокойства о состоянии воздуха.

По прогнозам Украинского Гидрометцентра, с 28 по 29 октября на территории Украины ожидается улучшение синоптической ситуации.

24 октября "Страна" сообщала, что для более тщательного мониторинга атмосферного воздуха в Киеве сеть постов метеонаблюдений была переведена на усиленный режим работы.

После прихода в Украину сильных туманов мы также приводили заявление спасателей, что сильного загрязнения воздуха в Украине нет.