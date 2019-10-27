Народный депутат Украины, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук осудил общение президента Владимира Зеленского с добровольцами на Донбассе. Об этом он написал в Facebook.

Политик напомнил, что в 2014 году добровольцы помогли спасти нашу страну и заявил, что действия Зе принесут "не мир, но гнев".

"Во время, когда наша армия находилась в очень сложном состоянии, именно те, кого мы называем атошниками - люди разных профессий, разного происхождения, русско- и украиноязычные стояли в очередях к военкоматов. Некоторые из них создали добробаты. Добробаты часто были единственной опорой Украины на важных участках фронта", - рассказал нардеп.

Вакарчук отметил, что нужно говорить "спасибо" украинским добровольцам.

"А любые слова, сказанные пренебрежительно, особенно официальными лицами - не приведут к миру. А приведут к гневу. А гнев не знает слова "Вы". Гнев всегда на "ты"", - добавил политик.

Фото: Скриншот

Напомним, что Зеленский на повышенных тонах пообщался с националистами в Золотом.

Также Зеленский рассказал свою версию, что было в Золотом.

Отметим, что нардеп от "Евросолидарности" усомнилась в бессмертии Зеленского после перепалки в Золотом.