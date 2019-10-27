Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме официально подтвердил сообщения СМИ о ликвидации главаря ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади. Трансляция выступления президента ведется на Facebook Белого дома.

"Этой ночью США ликвидировали террориста №1. Абу Бакр аль-Багдади мертв. Он был основателем и лидером ИГИЛ - самой жестокой организации в мире. США выслеживали аль-Багдади много лет. Ликвидация аль-Багдади была приоритетной задачей службы национальной безопасности", - заявил Трамп.

Видео: Facebook/ WhiteHouse

Президент также рассказал, что операция по ликвидации террориста проводилась ночью на северо-востоке Сирии. Во время нее никто из американцев не пострадал, в то время как было уничтожено много приспешников аль-Багдади. Главарь ИГИЛ подорвал себя сам.

В ходе операции не удалось избежать жертв среди мирного населения. Так, 11 детей, находившихся в доме с террористом, удалось вывести, они остались невредимы. А трое детей, которые остались с Багдади, погибли во время взрыва.

Трамп поблагодарил Россию, Турцию, Ирак и курдов за помощь в проведении этой операции, а также военнослужащих США.



"Багдади умер как собака, как трус. Мир будет лучше без этого злодея", - сказал Трамп.

Напомним, первые сообщения о ликвидации аль-Багдади появились сегодня утром.

"Страна" приводила реакцию на это событие главы Чечни Рамзана Кадырова.