МАУ рассылает смс о массовой отмене рейсов на осень и зиму
Самый крупный авиаперевозчик Украины Международные авиалинии Украины массово рассылает покупателям билетов СМС об отмене рейсов.
Клиенты МАУ получают сообщения об отмене полетов на осенние, зимние и весенние месяцы.
Например, отменены полеты по маршруту PS 945 Киев - Мадрид в ноябре и обратный рейс в декабре. Также люди получали уведомления об аннулировании рейсов из Киева в Милан и обратно в январе-марте (PS315-316).
Скриншоты СМС, полученных клиентами МАУ от авиакомпании
При этом причина отмены самолетов в сообщениях не указывается. Компания только пишет, как можно поменять билет или получить за него деньги.
Особые неудобства эта ситуация доставляет тем, у кого часть тарифа оплачена милями. В таком случае МАУ возвращает только деньги, а мили сгорают.
Ранее "Страна" писала, что МАУ объявила о массовом сокращении рейсов из-за убыточности.
Также мы рассказывали, что компания подняла плату за выбор места в самолете.