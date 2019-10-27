Самый крупный авиаперевозчик Украины Международные авиалинии Украины массово рассылает покупателям билетов СМС об отмене рейсов.

Клиенты МАУ получают сообщения об отмене полетов на осенние, зимние и весенние месяцы.

Например, отменены полеты по маршруту PS 945 Киев - Мадрид в ноябре и обратный рейс в декабре. Также люди получали уведомления об аннулировании рейсов из Киева в Милан и обратно в январе-марте (PS315-316).

Скриншоты СМС, полученных клиентами МАУ от авиакомпании

При этом причина отмены самолетов в сообщениях не указывается. Компания только пишет, как можно поменять билет или получить за него деньги.

Особые неудобства эта ситуация доставляет тем, у кого часть тарифа оплачена милями. В таком случае МАУ возвращает только деньги, а мили сгорают.

Ранее "Страна" писала, что МАУ объявила о массовом сокращении рейсов из-за убыточности.

Также мы рассказывали, что компания подняла плату за выбор места в самолете.