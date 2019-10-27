В воскресенье, 27 октября пройдет матч двенадцатого тура Украинской Премьер-лиги, в котором донецкий "Шахтер" примет "Александрию". Футбольная игра состоится на харьковском стадионе ОСК "Металлист".

Время начала матча - 17:00. В прямом эфире игру покажут на телеканал ФУТБОЛ 1 и OLL.TV.

Главным арбитром назначен Виталий Романов из Днепра. Ассистентами выступают Александр Войтюк (Запорожье), Семен Шлончак (Черкассы). Четвертый арбитр - Игорь Пасхал (Херсон), а наблюдателем выступит : Лучано Лучи (КА УАФ).

Отметим, что Денис Безбородько из "Александрии" был ранее дисквалифицирован.

Напомним, что Шахтер начал продажу билетов на матч 14 тура УПЛ с киевским Динамо.

Также после ничьей с Шахтером тренер Динамо заявил, что его команда выйдет в плей-офф Лиги чемпионов .