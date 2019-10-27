Счастье украинцев не зависит от их материального состояния.

Об этом в воскресной проповеди заявил бывший секретарь СНБО Александр Турчинов, выступая с пасторской проповедью в баптистской церкви.

Видео выступления он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Социология говорит, что украинцы среди всех европейских стран считают себя наиболее несчастными, проблемными, бесперспективными. И это не зависит от валового внутреннего продукта. Ведь в Африке и Азии есть страны, где уровень ВВП даже сопоставим с украинским. А людей, которые считают себя счастливыми даже больше, чем в развитых европейских странах. То есть получается, что экономика это не главное в понимании счастья и несчастья", - отметил Турчинов.

Ранее "Страна" сообщала, что накануне вече против формулы Штайнмайера Турчинов прочитал проповедь о нетолерантности Бога. Видео.

Также Александр Турчинов на Facebook сообщил, что похоронил свою мать. Фото.