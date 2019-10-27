Под Полтавой разоблачили схему незаконной продажи авто с государственной штрафплощадки
В селе Рассошенцы под Полтавой полиция разоблачила группу лиц под руководством сотрудника структуры Министерства внутренних дел, которых подозревают в продаже автомобилей со штафплощадки. Об этом сообщает местное издание "Полтавщина".
Изъятые из-за задолженности или служащие вещественными доказательствами автомобили из разных регионов Украины попадали на штрафплощадку в Рассошенцах. После этого и.о. директора Полтавского филиала госпредприятия МВД "Информ-Ресурсы" Дмитрий Гнитий приказывал охранникам площадки выпустить авто с территории. Транспортные средства грузили на эвакуаторы и везли в неизвестном направлении. Потом продавали третьим лицам.
Например, один автомобиль был продан жителю Кременчуга за $3500. В другом случае грузовик Tata LPT 613 успели продать с аукциона на портале Setam.
За год злоумышленники успели реализовать не менее 9 транспортных средств больше чем на 2 млн грн.
Фото: poltava.to
Кроме Гнития, в схеме участвовали предприниматели Анатолий Костыря и Сергей Олейник. В начале октября им сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных статьями 364 (соучастие в умышленном использовании должностным лицом своего положения с целью получения неправомерной выгоды для себя и других лиц) и 289 (незаконное завладение транспортными средствами, причинившее материальный ущерб) УК.
Гнитию избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения 153,7 тыс. грн залога. Его вероятных сообщников посадили под ночной домашний арест. В течение двух месяцев им запрещено покидать дома с 22:00 до 6:00.
Сейчас по делу ведется следствие.
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