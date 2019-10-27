Бывший народный депутат Александр Грановский получил 18 августа этого года въездную израильскую визу категории "Алия", которая дает ему право на гражданство. Об этом он пишет КyivРost.

При этом сам Грановский не подтвердил и не опроверг получение израильской иммиграционной визы.

"Я не нарушаю украинские законы", - отметил он.

Сообщается, что виза "Алия", предназначена только для иммиграции. Как только Грановский появится в аэропорту им. Бен-Гуриона в Тель-Авиве, то он автоматически получает израильское удостоверение личности в соответствии с иммиграционными процедурами Израиля. Его виза позволяет ему иммигрировать до 17 января 2020 года.

Добавим, что Грановский получил визу, когда еще официально был народным депутатом Украины.

Ранее "Страна" писала, что Грановский покинул Украину 19 августа. То есть на следующий день после получения визы.

И с тех пор в страну больше не возвращался.

Также Филатов рассказал о дружбе олигарха Коломойского с соратником Порошенко Грановским.