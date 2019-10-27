Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет в первую очередь к потере РФ Калининградской области. Такой вероятный ход развития событий прогнозирует в своей работе старший научный сотрудник Джеймстаунского фонда (США) доктор Ричард Хукер.

По мнению Хукера, в начале военного конфликта Россия попытается изолировать с моря и земли Литву, Латвию и Эстонию, а также защитить морские подступы к Санкт-Петербургу. Хотя удобный сухопутный путь к Калининградской области лежит через Белоруссию и Польшу, эксперт считает, что из-за наличия у последней почти тысячи танков, российская армия двинется через менее вооруженную Литву.

Специалист уверен, что российская сторона поначалу сможет надежно защитить Калининградскую область средствами противовоздушной и противоракетной обороны. Однако в итоге потеряет эксклав из-за наращивания американской и польской сухопутных военных группировок.

На прорыв ПВО Калининградской области эксперт отводит силам НАТО примерно две недели. Еще две недели потребуется для удержания захваченных позиций до прибытия дополнительной поддержки.

Прогнозируемая ситуация после 30 дней войны. Фото: jamestown.org

Военно-морским силам НАТО автор плана отводит меньшую роль, чем авиации и сухопутным войскам. По мнению эксперта, флот НАТО в Балтийском регионе по численности превосходит российский, но имеет проблемы с обслуживанием, а при наступлении столкнется с русскими минами и ракетами.

Среди условий выполнения плана Хукер называет существенное увеличение численности вооруженных сил трех прибалтийских республик, а также улучшение взаимодействия между войсками и помощь богатых союзников - таких как Германия. Руководство всеми мероприятиями предлагается доверить американской стороне.

Вероятными союзниками НАТО в гипотетическом конфликте эксперт считает Швецию и Финляндию. А одной из стран, способной оказать невоенное давление на Россию, называет Китай.

Специалист полагает, что война будет нести исключительно региональный характер.

Хукер уверен, что после потери Калининградской области Москва начнет угрожать НАТО ядерным оружием, до реального применения которого дело не дойдет. Завершение конфликта может повлечь меры по спасению лица: ослабление санкций, возвращение России демилитаризованного Калининграда, возможное включение Белоруссии в состав РФ или уступки русским этническим меньшинствам.

Причину, которая могла бы спровоцировать конфликт между Россией и НАТО в Прибалтике, эксперт не называет. Однако обосновывает вероятность описанного развития событий заявлением Владимира Путина, сделанным в июле 2014 года, согласно которому Москва будет энергично отстаивать права русских за рубежом.

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