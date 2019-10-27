В "ЛНР" заявили, что Украина сократила им подачу воды
Украина сократила подачу воды на территорию "Луганской народной республики". Об этом передает РИА "Новости" со ссылкой на так называемое министерство по чрезвычайным ситуациям "ЛНР".
"В связи с уменьшением объема подачи воды со стороны Украины сокращена подача воды городам: Брянка, Стаханов, Кировск, Красный Луч, Антрацит, Алчевск, Перевальск, Петровское на 30% до возобновления подачи воды в заявленном объеме", - говорится в сообщении.
Отметим, что Петровская насосная станция, наряду с Западной фильтровальной станцией, находятся на подконтрольных Украине территориях. Это единственные источники воды в регионе.
Ранее "Страна" сообщала, что штаб ООС обвинил "ЛНР" в обстреле своей же территории.
Также Волкер сказал, что Франция и Германия не будут подталкивать Украину к выборам в "ДНР" и "ЛНР".