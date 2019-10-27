Украина сократила подачу воды на территорию "Луганской народной республики". Об этом передает РИА "Новости" со ссылкой на так называемое министерство по чрезвычайным ситуациям "ЛНР".

"В связи с уменьшением объема подачи воды со стороны Украины сокращена подача воды городам: Брянка, Стаханов, Кировск, Красный Луч, Антрацит, Алчевск, Перевальск, Петровское на 30% до возобновления подачи воды в заявленном объеме", - говорится в сообщении.

Отметим, что Петровская насосная станция, наряду с Западной фильтровальной станцией, находятся на подконтрольных Украине территориях. Это единственные источники воды в регионе.

Ранее "Страна" сообщала, что штаб ООС обвинил "ЛНР" в обстреле своей же территории.

Также Волкер сказал, что Франция и Германия не будут подталкивать Украину к выборам в "ДНР" и "ЛНР".