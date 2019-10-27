В воскресенье, 27 октября, в Харькове пройдет принципиальная встреча одних из самых лучших команд футбольного чемпионата Украины. На поле выйдут "Шахтер" и "Александрия", которые проведут свою первую игру второй части первого этапа УПЛ.

Стартовый свисток судьи Виталия Романова из Днепропетровска назначен на 17:00. Телетрансляцию организует "Футбол 1".

Что происходит в Харькове:

Тем временем в Киеве открыли счет в игре с "Карпатами" динамовцы. Гол на счету Вербича

55 И "горняки" с мячом вынуждены вернуться в центр поля. Отличная игра обороны "Александрии"

55 И будет еще один

54 Угловой у ворот гостей после прохода левым флангом закончился ничем

53 Доминируют на половине поля "Александрии" горняки, но что толку, если Панькив на воротах?

А так выглядит стадион в Харькове:

Фото: twitter.com/FCO1948

49 "Горняки" включили дальний прессинг и быстро перехватывают мяч. В порядках "Александрии" появились разрывы. Передача справа на Тайсона и бразилец с лету пробил в противоход Панькину. НО ТОТ СНОВА ВЫРУЧИЛ! Потрясающая игра вратаря гостей!

47 Самое начало второй половины игры, а мяч уже в руках Панькива!

18:04 (45) С Богом! Поехали! Вторая сорокапятиминутка началась!

18:03 Команды возвращаются на поле!

45+2 Мягкий навес, попытка удара головой но сильно выше полетел мяч. И свисток на перерыв! Отдыхаем!

Видео: youtube.com/ПРОЩЕ БУДЬ

45+1 Штрафной на половине поля "Александрии"

2 минуты компенсировал арбитр к первой сорокапятиминутке

44 А теперь Панькив отбивает удар Тете с близкой дистанции. Низом в дальний угол из штрафной пробивал бразилец-"горняк"

42 На троих пошел Задерака и заработал аут

41 И очередной забег в штрафную гостей, и очередная блестящая игра защиты "Александрии"

39 Шахтер атакует. Угловой и на вынос сыграл защитник

35 А теперь уже Пятов с пары метров отбил удар в упор. Игра на встречных курсах !

33 Мораес добивал мяч в ворота после дальнего удара Степаненко, отбитого Панькивым. Мимо! Лучший на поле среди составов обеих команд пока вратарь "Александрии"

31 А сейчас уже мог забивать с нескольких метров Додо, но катнул мяч мимо левой от себя штанги

30 Еще одна атака "горняков". Но обилие тел в штрафной "Александрии" пока не дает им забить.

29 Две трети первой сорокапятиминутки уже пролетели. "Горняки" в целом доминируют, но и александрийцы уже несколько раз могли забивать

25 Атака "горняков" по левому флангу завершается обыгрышем Исмаили одного защитника и выносом мяча от другого

24 И тут же атака "Александрии" доходит до удара Довгого головой с нескольких метров. Теперь уже на месте Пятов

22 Мораес. Выход 1 на 1 и Панькив! Выручает свою команду ворОтник "Александрии".

18 И еще раз вступает в игру Пятов. Удар пришелся в створ, но по центру.

14 И аналогичный, потенциально голевой момент создали Александрийцы. Навес в штрафную Шахтера перенаправил в ворота Шастал и если бы не вратарь "горняков", счет был бы открыт.

11 Первый потенциально голевой момент. Защитник "Александрии" выбивая мяч перенаправил его Коваленко, Виктор отпасовал к штрафной гостей. Там уже врывался в нее Тайсон, но удар бразильца с нескольких метров парировал вратарь александрийцев Панькив. Судя по всему, он еще на кураже после игры с "Сент-Этьеном"

8 Из-за дальнего прессинга "Александрии" хозяева потеряли мяч у своей штрафной и все закончилось навесом во вратарскую. Однако там мяч зафиксировал вратарь "Шахтера" Андрей Пятов

6 Традиционно быстрая атака "Шахтера": Марлос - Тайсон - Тете и снова в штрафной "Александрии" отбирают мяч защитники

5 Полузащитник "Александрии" Лучкевич упал на поле после игрового столкновения, полежал и встал, держась за руку. Играем!

3 "Горняки" проатаковали по правому флангу, но скопление защитников в штрафной "Александрии" проход остановили

2 Александрийцы сходу начали прессинговать "горняков" на их половине поля

17:01 (1) С Богом! Поехали! Игра началась!

16:58 Гимн Украины звучит:

Видео: youtube.com/XL Live

16:57 Команды выходят !

16:53 Команды готовятся к выходу на поле и вот-вот уже будут на поле стадиона "Металлист"

16:48 На стадионе - гимн ФК "Шахтер"!

Видео: youtube.com/Алексей Аверьянов

16:47 Александрийцы первыми вышли на поле, первыми и ушли греться в подтрибунное помещение. Через несколько минут туда направились и "горняки". Разминка завершена!

16:42 Болельщики постепенно подтягиваются на трибуны. Тем временем, разминка подходит к концу. Игроки хорошенько разогреваются перед началом игры.

16:35 А сейчас на поле стадиона разминаются все! Игроки Шахтера занимаются по группам. Александрийцы держатся практически все вместе

16:30 Появились стартовые составы команд:

"Шахтер": Пятов - защитники - Исмаили, Кривцов, Хочолава, Додо - полузащитники - Степаненко, Коваленко, Тайсон, Марлос, Тете - нападающий Мораес

В резерве Луиша Каштру: Шевченко, Бондарь, Дентиньо, Коноплянка, Соломон, Алан Патрик, Сиприано

"Александрия": Панькив - защитники - Запорожан, Дубра, Бабогло, Стецьков - полузащитники - Гречишкин, Довгий - Лучкевич, Третьяков, Задерака - нападающий Шастал.

В резерве Владимира Шарана: Рудык, Бухал, Ковалец, Банада, Ситало, Пашаев, Тейшейра

16:23 Болельщики в Харькове считают, что победят сегодня "горняки". Мужчина у касс стадиона предположил, что счет будет 3:1, а прекрасная девушка на трибунах - 3:2.

16:20 Александрийцы уже начали тренироваться командой. На половине поля Шахтера пока только разминка вратарей

16:17 Игроки постепенно выходят на поле. Разминка перед игрой!

16:10 В первой игре тура ПФК "Львов" дома уступил "Десне" 1:4. Надеемся, голевая феерия будет и на стадионе в Харькове

16:07 Отличная погода сейчас в городе. Ярко светит солнце и всё наводит на мысли об отличном футболе сегодня! Скоро всё начнется!

Стресс-тест "Александрии"

Команда Владимира Шарана несколько дней назад провела отличную встречу в Лиге Европы. Где на правах дебютанта турнира, в гостях во Франции добилась результативной ничьей с "Сент-Этьеном" (1:1). "Горняки" также сыграли свою еврокубковую игру на этой неделе и также - в результативную ничью с загребским "Динамо" (2:2). Но если для подопечных Луиша Каштру такой темп игр довольно привычен, то для александрийцев - точно в новинку.

Сегодня на стадионе будет виден реальный уровень этой молодой и очень перспективной команды. Смогут ли игроки клуба-претендента на медали чемпионата Украины противостоять чемпиону страны всего через 2 дня после тяжелой еврокубковой игры? Смогут ли доказать своей игрой, что в Украину возвращается "третий" топ-клуб? Сегодня ответ на этот вопрос зависит только от одной хорошей команды из Кировоградской области.

Табличные расклады:

Победа сегодня возвращает "Александрию" на третью позицию, но позволят ли это сделать "горняки"?

Фото: football.ua

Кондиции

Подопечные Луиша Каштру, как уже говорилось, имели на несколько дней больше отдыха. Также в состав команды возвратился полузащитник Майкон, восстановившийся после полугодовой травмы. При этом отсутствуют в заявке защитники Сергей Болбат и Николай Матвиенко.

Однако, на стороне гостей - моральный аспект. "Такая ничья - достойна победы", - если говорить о встрече с "Сент-Этьеном". А на кураже в футболе - возможно всё.

При этом обе команды сейчас выходят на пик своей формы. На стороне "Александрии" также может сыграть тот факт, что в ФК "Шахтер" сейчас, очевидно, сконцентрированы на Лиге Чемпионов. Ключевой задачей для команды Луиша Каштру сейчас является именно выход из группы. Впереди у "горняков" по сути решающая игра в Загребе. По всей видимости, именно там будет определятся второй участник весенней части Лиги Чемпионов. Эта встреча пройдет всего через полторы недели (6 ноября, среда) поэтому вряд ли сегодня "горняки" будут играть максимально жорстко.

Слова:

"Шахтер" - очень сильная команда. Им сложно противодействовать, выдержать темп. Но это футбол, всякое бывает. Поэтому мы и делаем ротацию, ведь понимаем, что большую часть времени матча будем работать без мяча. Главное, чтобы были силы. Будем надеяться на характер, который есть у команды. Да и везение в таких матчах должно быть", - сказал наставник "Александрии" перед игрой.

Заявка "Шахтера" на игру:

Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Анатолий Трубин

Защитники: Додо, Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Давид Хочолава, Исмаили

Полузащитники: Маркиньос Сиприано, Тарас Степаненко, Алан Патрик, Виктор Коваленко, Марлос, Тете, Дентиньо, Манор Соломон, Тайсон, Евгений Коноплянка, Маркос Антонио

Нападающий: Жуниор Мораес

Первая встреча этих команд в текущем сезоне завершилась выездной победой "Шахтера" со счетом 1:3.

Сегодня в Харькове погожий футбольный день, ярко светит солнце. Температура воздуха составляет примерно + 15 С. Болельщики безусловно будут на стадионе.

Также сегодня параллельно состоится встреча в Киеве, в которой будет играть команда-конкурент как "Шахтера", так и "Александрии". Динамовцы примут игроков ФК "Карпаты". Стартовый свисток Дмитрия Кривушкина (Харьков) на НСК "Олимпийский" также назначен на 17:00.