Лидер батальона "Азов" Андрей Билецкий обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, потребовав не сдавать территории. Видеообращение он опубликовал на своем YouTube-канале.

По словам лидера батальона, Золотое и Петровское станут пилотными проектами разведения.



"Если вы решите исполнять эти угрозы выбросить отсюда ветеранов, то вместо нескольких десятков людей на следующей неделе там будет тысяча. А если с тысячей не получится, там будет десять тысяч", - отметил Билецкий.

Также он добавил, что бойцы "Азова" останутся в Золотом, потому что "имеют право на собственное мнение", заработанное кровью.

Напомним, что Зеленский на повышенных тонах пообщался с националистами в Золотом.

Позже Зеленский рассказал свою версию, что было в Золотом.

Отметим, что освобожденный Зеленским Сенцов заявил, что ему стыдно за президента после инцидента в Золотом.