Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отреагировал на новость о ликвидации лидера группировки ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади. Пост на эту тему он написал в своем Telegram.

По мнению Кадырова, смерть аль-Багдади ничего не изменит в раскладе сил на Ближнем Востоке, а возглавляемая им группировка продолжит существовать.

"Абу Бакр аль-Багдади снова убит? На ум приходят слова Тараса Бульбы, сказанные сыну Андрию: "Я тебя породил, я тебя и убью!" Бен Ладен мертв, а "Аль-Каида" жива. Смерть аль-Багдади мало что меняет, если делить террористов на хороших и плохих", - написал Кадыров.

Кроме того, он добавил, что необходимо полностью очистить Сирию от боевиков ИГИЛ.

Напомним, информация об убийстве террориста аль-Багдади в ходе спецоперации американских военных появилась сегодня утром.

Ранее "Страна" писала, что 16 октября подразделения армии Сирии вошли в бывшую столицу ИГИЛ Ракку, где не было государственной власти более шести лет.