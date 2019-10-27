Владелец и управляющий директор небольшой немецкой консалтинговой компании Rheingans Digital Enabler Лассе Райнганс рассказал о результатах эксперимента по сокращению рабочего дня с восьми до пяти часов. Материал о необычном стартапе Рейнганса опубликовало издание The Wall Street Journal.

Эксперимент с сокращением количества рабочих часов стартовал в конце 2017 года, сразу после покупки компании Rheingans Digital Enabler, которая занимается разработкой сайтов, приложений и платформ электронной коммерции.

В компании работают 16 человек. В рамках эксперимента у всех сотрудников не поменялись зарплаты и длительность отпуска.

Сотрудники начинают работать в 8 утра и могут уйти уже в 13:00. Для сохранения эффективности работы Райнганс ввел несколько ограничений: запрет на светские беседы в рабочее время и пользование социальными сетями. Также сотрудникам предписано держать телефоны в сумках, проверять электронную почту только дважды в день и вести переговоры не дольше 15 минут.

Лассе Райнганс. Фото: wsj.com

"Мы все проходили через это: сидели в офисе без энергии, листали Facebook или онлайн-издания, чтобы якобы передохнуть и зарядиться. Но никакой подзарядки не происходило. Моя идея заключается в том, чтобы сосредоточиться в первые пять часов, а потом уже уйти на настоящий перерыв", - объяснил суть эксперимента Райнганс.



Райнганс утверждает, что при 25-часовой рабочей неделе компания работает так же эффективно, как и при 40-часовой. По его словам, Rheingans Digital Enabler закончила 2018 год с прибылью. А сотрудники от нового графика стали счастливее.

Например, у 25-летнего помощника по маркетингу Лукаса да Косты появилось время на хобби. Он взялся за написание портретов и стал чаще играть в баскетбол с друзьями.

Инициативу бизнесмена поддерживают на государственном уровне. Как писала "Страна", в 2017 году глава Совета экономических экспертов при правительстве ФРГ Кристоф Шмидт назвал 8-часовой рабочий день устаревшим и призвал отменить его.

Между тем в Украине велись разговоры о введении 12-часового рабочего дня.