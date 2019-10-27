Епископы Амазонии (Бразилия) направили в Ватикан обращение, позволяющее разрешить женатым мужчинам становиться священниками, а женщинам - диаконессами. Такое предложение связано с тем, что в отдаленных от мира приходах не хватает священников, пишет Еuronews.

Так, амазонские епископы предложили женщинам становиться диаконессами, ведь этот сан позволит проводить обряды, но не даст права служить мессу.

Женатым мужчинам позволят принять сан, если они докажут, что законный брак крепок, он пользуются уважением общества и получили церковное образование.

При этом речь не идет о распространении этих правил на другие регионы и тем более об отмене целибата для уже действующих священников.

Сообщается, что три года назад папа Франциск заявлял, что женщинам никогда не стать священниками. Однако сейчас он полагает, что их роль и значение в церкви предстоит пересмотреть.

Напомним, что в Ватикане раскопали могилы принцесс во время поисков пропавшей 36 лет назад девочки.

Также в Ватикане напомнили, что людям неправильно изменять свой пол.