Бойня на выпускном в Техасе. Опубликованы кадры первых минут после инцидента
В техасском городе Коммерсе, неподалеку от Гринвилла, неизвестный стрелок открыл огонь по студентам – погибло как минимум 2 человека и еще 20 получили ранения. Об этом сообщает портал Fox News. Очевидцы в социальных сетях опубликовали первые кадры с места происшествия.
Инцидент произошел на вечеринке выпускников филиала Техасского университета A&M. На фото видно, как пострадавшие лежат в крови на полу, а сотрудники полиции оказывают им помощь.
Нападавший на данный момент находится на свободе. Его личность не установлена. По заявлению местного шерифа, стрельба велась из полуавтоматической винтовки.
Ранее "Страна" сообщала о том, что в США неизвестный расстрелял из авто шестерых прохожих и скрылся.
Кроме того, мы писали, что в Канзас-Сити (штат Миссури) в результате стрельбы в баре погибли 4 человека, 9 ранены.