Утром 27 октября в неподконтрольном украинским властям Донецке взорвали одну из вышек местной телекоммуникационной компании "Феникс", которая предоставляет услуги мобильной связи на территории "ДНР". Об этом передает Telegram-канал "Неофициальный Безсонов".

Как сказано в сообщении, взрыв прогремел около 10.00 в Пролетарском районе города. Жертв среди мирного населения нет.

Донецкие СМИ приписывают взрыв действиям диверсантов Украины.

По информации канала, правоохранительные органы Донецка работают на месте происшествия.

Взрывы в Донецке происходят регулярно. Как писала "Страна", 5 сентября днем прогремел взрыв в Калининском районе города возле неработающего киноконцертного комплекса "Донецк".

Мы также рассказывали, что в конце сентября раздались взрывы на складе боеприпасов, после чего начался пожар.