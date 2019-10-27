Из-за субботнего пожара в Северной Калифорнии правительство эвакуирует около 90 тысяч человек.

Как сообщает Associated Press, по причине прогнозов чрезвычайной пожароопасности и усиления ветров коммунальная служба штата уже отключила электричество почти у 2,5 млн американцев.

По оценкам Национальной службы погоды, порывы ветра на этих выходных достигнут скорости 75 миль в час (120 км/ч). Это может существенно увеличить зону пожара.

Видеорепортажи о масштабных пожарах продолжают появляться в эфире на телевидении США.

Так ABC News показывает расширение области распространения пожаров и дыма, а также работу спасателей.

Ранее "Страна" сообщала, что в августе этого года из-за лесных пожаров на Канарах эвакуировали 8 тысяч человек.

Также мы писали, что в сентябре недалеко от Чернобыля загорелся лес.