Ногой в челюсть. Украинец за 42 секунды проиграл бой россиянину в турнире по ММА. Видео
В России прошел турнир по ММА "Битва в Волгограде", в ходе которого россиянин Имам-Шапи Мухтаров одолел украинского бойца Анатолия Сафронова. Видео боя опубликовали на YouTube-канале Алексея Ульянова.
На записи показано, что через 42 секунды после начала поединка против россиянина Сафронов пропустил удар ногой в челюсть. По итогам турнира представитель РФ получил приз стоимостью три тысячи долларов за лучший нокаут.
Отмечается, что теперь на счету Мухтарова пять побед в пяти боях. Сафронов проиграл 31-й раз в карьере при 26 победах.
Смотрите видео с 1:29:00
Напомним, что Гвоздик проиграл Бетербиеву и лишился пояса WBС.
Также Гвоздик после поражения от Бетербиева отправился в больницу Филадельфии.
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