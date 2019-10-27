В России прошел турнир по ММА "Битва в Волгограде", в ходе которого россиянин Имам-Шапи Мухтаров одолел украинского бойца Анатолия Сафронова. Видео боя опубликовали на YouTube-канале Алексея Ульянова.

На записи показано, что через 42 секунды после начала поединка против россиянина Сафронов пропустил удар ногой в челюсть. По итогам турнира представитель РФ получил приз стоимостью три тысячи долларов за лучший нокаут.

Отмечается, что теперь на счету Мухтарова пять побед в пяти боях. Сафронов проиграл 31-й раз в карьере при 26 победах.

Смотрите видео с 1:29:00

Напомним, что Гвоздик проиграл Бетербиеву и лишился пояса WBС.

Также Гвоздик после поражения от Бетербиева отправился в больницу Филадельфии.