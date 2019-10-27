В интернете опубликовали ролик, в котором будущий президент Владимир Зеленский зачитывает свою повестку. Видео появилось 27 октября на YouTube-канале TheTerminatorT-800-101-.

Позже видео было с канала удалено, однако пользователи успели перезалить ролик.

Но на видеозаписи, скорее всего, сделанной во время одной из упомянутых поездок в АТО в 2014 году, Зеленский читает вслух текст своей повестки. Причем часто прерывает чтение смехом.

"Читаю: повестка. Нормально, да? Гражданин Владимир Зеленский, вы подлежите призыву на военную службу по мобилизации немедленно. В связи с призывом вы имеете право выбрать для прохождения службы любое подразделение", - процитировал повестку актер.

В этот момент Зеленского прерывают выкриком: "23-й батальон!"

"Я с удовольствием", - отвечает актер. И продолжает: "Я беру в подразделение Юзика".

Видео: YouTube/ TheTerminatorT-800-101-

Отметим, что апреле тогда еще кандидат в президенты Зеленский на слова Порошенко об уклонении от мобилизации обвинил оппонента во лжи.

"Относительно того, что я скрываюсь от мобилизации или призыва. Я был очень много раз в АТО, вы знаете, что у меня было очень много съемок "Вечернего квартала". От кого я прячусь? От каких повесток я прячусь? Я публичный человек, разве меня не могли найти и дать повестку? О чем вы говорите? Вы опять лжете", – заявил Зеленский.

В апреле, накануне дебатов Порошенко и Зеленского, "Страна" приводила заявление Минобороны, что кварталовец уклонялся от мобилизации четырежды.

Правда, в июне в ведомстве опровергли свою же информацию об уклонении Зе от призыва.