Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский призвал открыть уголовное дело против нардепа из "Евросолидарности" Софии Фединой за угрозы президенту Владимиру Зеленскому. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Предлагаю открыть уголовное дело, снять неприкосновенность через зал и отправить в суд", - написал Дубинский.

Ранее Федина сравнила президента Зеленского с сепаратистами на Донбассе и намекнула, что глава государства не бессмертен. Она сделала такое заявление после публикации видео, на котором Зе ведет перепалку с националистами в Золотом.

"Так разговаривать себе с нашими защитниками даже не все сепаратисты позволяли. Кто-то думает, что он бессмертен", - написала депутат в Facebook.

Фото: Скриншот

Напомним, что Зеленский на повышенных тонах пообщался с националистами в Золотом.

Также освобожденный Зеленским Сенцов заявил, что ему стыдно за президента после инцидента в Золотом.