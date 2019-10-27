"Снять неприкосновенность и отправить в суд". Дубинский призвал открыть дело на депутата партии Порошенко за угрозы Зеленскому
Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский призвал открыть уголовное дело против нардепа из "Евросолидарности" Софии Фединой за угрозы президенту Владимиру Зеленскому. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
"Предлагаю открыть уголовное дело, снять неприкосновенность через зал и отправить в суд", - написал Дубинский.
Ранее Федина сравнила президента Зеленского с сепаратистами на Донбассе и намекнула, что глава государства не бессмертен. Она сделала такое заявление после публикации видео, на котором Зе ведет перепалку с националистами в Золотом.
"Так разговаривать себе с нашими защитниками даже не все сепаратисты позволяли. Кто-то думает, что он бессмертен", - написала депутат в Facebook.
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Напомним, что Зеленский на повышенных тонах пообщался с националистами в Золотом.
Также освобожденный Зеленским Сенцов заявил, что ему стыдно за президента после инцидента в Золотом.