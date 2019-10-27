Президент Украины Владимир Зеленский навестил 26 октября зону разведения сил в Золотом-4, облачившись в дорогостоящую одежду от бренда 5.11 Tactical. Это выяснил сайт "Без табу".

5.11 Tactical - американская марка, производящая одежду и снаряжение для охотников, любителей активного отдыха и сотрудников силовых структур. Ее продукция не значится на вооружении ВСУ и других украинских подразделений.

Фото: beztabu.net

В Золотом на главнокомандующем была куртка от 5.11 Tactical модели Sabre 2.0 Jacket цвета мха. Такой наряд у украинских дилеров фирмы стоит 9270 гривен.

Фото: prof1group.ua

Под куртку президент подобрал штаны 5.11 модели Tactical Duty Uniform за 2300 гривен.

Фото: prof1group.ua

Удалось идентифицировать и обувь, которая была на Зеленском. Это берцы Lowa Z6S GTX, которые по акции можно приобрести за 4470 гривен, а без скидок они стоят 5600 грн.

Фото: unifender.com.ua

Кроме того, Зеленский надел тактическую футболку и трекинговые носки, идентифицировать которые не удалось. Но обычно такие вещи стоят от 400 до 3 тысяч гривен (футболка) и 500-1000 гривен за пару (носки) - в зависимости от производителя.

Общая цена комплекта превышает среднюю месячную зарплату в Украине, в том числе и зарплаты военнослужащих.

К слову, 26 октября президент впервые поехал на передовую в тактической одежде. Раньше он выбирал для визитов в зону проведения ООС обычные рубашки.

В мае "Страна" рассказывала о первой поездке Зе на передовую в качестве президента и показывала, как он был одет.

Мы также писали о неоднозначном наряде Елены Зеленской на недавней интронизации императора Японии.





