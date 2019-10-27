Куртка за 9200, ботинки за 5000. Рассказывать, что он не лох, Зеленский ездил в дорогих вещах от американского бренда
Президент Украины Владимир Зеленский навестил 26 октября зону разведения сил в Золотом-4, облачившись в дорогостоящую одежду от бренда 5.11 Tactical. Это выяснил сайт "Без табу".
5.11 Tactical - американская марка, производящая одежду и снаряжение для охотников, любителей активного отдыха и сотрудников силовых структур. Ее продукция не значится на вооружении ВСУ и других украинских подразделений.
Фото: beztabu.net
В Золотом на главнокомандующем была куртка от 5.11 Tactical модели Sabre 2.0 Jacket цвета мха. Такой наряд у украинских дилеров фирмы стоит 9270 гривен.
Фото: prof1group.ua
Под куртку президент подобрал штаны 5.11 модели Tactical Duty Uniform за 2300 гривен.
Фото: prof1group.ua
Удалось идентифицировать и обувь, которая была на Зеленском. Это берцы Lowa Z6S GTX, которые по акции можно приобрести за 4470 гривен, а без скидок они стоят 5600 грн.
Фото: unifender.com.ua
Кроме того, Зеленский надел тактическую футболку и трекинговые носки, идентифицировать которые не удалось. Но обычно такие вещи стоят от 400 до 3 тысяч гривен (футболка) и 500-1000 гривен за пару (носки) - в зависимости от производителя.
Общая цена комплекта превышает среднюю месячную зарплату в Украине, в том числе и зарплаты военнослужащих.
К слову, 26 октября президент впервые поехал на передовую в тактической одежде. Раньше он выбирал для визитов в зону проведения ООС обычные рубашки.
В мае "Страна" рассказывала о первой поездке Зе на передовую в качестве президента и показывала, как он был одет.
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