В Ужгород, где ранее 15 студентов заболели дифтерией, доставили сыворотку из соседних областей. Об этом в Facebook сообщает Закарпатский областной центр здоровья.

"В субботу, 26 октября, в Ужгород спецтранспортом доставили 8 флаконов дифтерийного антитоксина. По три дали Львовская и Черновицкая области, два - Ивано-Франковская", - говорится в сообщении.

Отмечается, что еще 100 флаконов антитоксина приобрела для Украины Индия. Сейчас проверяется наличие регистрации данного препарата в Украине.

"Если он будет отвечать всем требованиям, то уже 30 октября его доставят самолетом в Ужгород. Сейчас состояние больных дифтерией стабильное, новых случаев заболевания не выявлено", - отмечено в информации.

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Напомним, что в Ужгороде с дифтерией госпитализированы уже 15 человек.

Также все больные дифтерией в Ужгороде оказались студентами национального университета.