В соцсетях обсуждают подоплеку того, что произошло вчера в Золотом Луганской области.

Туда приехал президент Владимир Зеленский, который внезапно зашел к активистам "Нацкорпуса". Они как известно блокируют разведение войск на этом участке, чем срывают дальнейшее продвижение мира - включая встречу в Нормандском формате.

Президент общался с экс-добровольцами на повышенных тонах - равно как и они с ним. По итогу перебранки Зе предложил им сдать оружие и не мешать ВСУ исполнять приказы.

Однако было очевидно, что президент, хоть и пытался говорить жестко, потерял лицо. Националисты пререкались с ним, как с равным. Поэтому возник вопрос - как вообще президента занесло на подворье к националистам.

В соцсетях начали высказываться мнения, что предстать в невыгодном свете Зе "помог" соратник Арсена Авакова, замглавы Нацполиции Вадим Троян - сам бывший "азовец".

Такую версию выдвинул атошник и военный эксперт Алексей Арестович на своей странице в Facebook.

"Что же значит вчерашняя, постановочная сцена, когда полицейский Вадим Троян завел президента страны к группе вооруженных неизвестных, занявших оборону в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения?

1. Варианты:

а) Зеленский шел туда под очень серьезные, формально оговоренные гарантии безопасности, в противном случае УДО никогда бы его туда не допустило.

б) решение было спонтанным, на месте. В таком случае гарантией выступал сам Троян, заместитель министра внутренних дел.

В любом случае, организованная группа лиц с оружием была ранее пропущена в указанный район конкретными сотрудниками/военнослужащими МВД Украины, которые несли службу в конкретное время, на конкретном КПП, обеспечивая режим.

2. Это значит, что вчера реализовывался сценарий руководства МВД, простыми словами - "подстава".

Идея проста:

- в столкновении с добровольцами (ветеранами "Азова", функционерами "Национального корпуса"), Зеленский теряет лицо, в том или ином варианте: или проигрывая спор, снимаемый на камеру (повторение сценария визита Порошенко в штаб "Азова" в Новолуганском), или хамит в ответ, что тоже его не украшает.

Зеленский перебыковал "азовцев", действие пошло по второму варианту.

Месседж, который оседает в мозгах неравнодушных граждан:

- "добровольцы "Нацкорпуса" - единственные, кто на деле противостоит быковатому хаму, сдающему страну".

Попутно подставляется армия, "...допустившая присутствие вооруженных лиц в зоне ответственности".

Словом, продолжает реализовываться сценарий руководства МВД на приватизацию протеста "Национальным корпусом", и перемещение Авакова в позицию, когда он выступает единственным гарантом разрешения непростой ситуации конфликта по линии "ОП - добровольцы".

Первое действие этого сценария мы увидели в день подписания формулы Штайнмайера на Майдане, под стеллой.

Тогда полностью перехватить протест Нацкорпусу не удалось, помешали иные ветераны", - пишет Арестович.

Он также считает, что министр МВД "завел его на чистую подставу и эта подстава удалась". По мнению Арестовича, против Зеленского ведет игру ведомство Арсена Авакова.

Блогер Андрей Головачев уверен, что в противостоянии Зеленского и Авакова "счет пошел на месяцы".

"Либо Зеленский берет под контроль все силовые структуры ,- а для этого надо отстранить от реальной власти Авакова,- и проводит свою политику . Либо не берет и теряет реальную власть и уходит досрочно, как недоразумение.

Сразу отстранить Авакова Зеленский или не смог или не решился. Однако, последствия этой нерешительности и неопытности стали для Зеленского печальными. Его способность обеспечить мирный процесс была немедленно поставлена под сомнение . Отсутствие реальной власти у Президента стало очевидным для всех: и для ЕС , и для США и для граждан Украины и , самое главное, для самого Зеленского. Он уже все понял.

Поэтому , если Зеленский собирается вернуть себе реальную власть, то ему неизбежно придется провести свою, условно говоря, Ночь длинных ножей. И первым шагом в этом направлении , разумеется, должна быть отставка Авакова с поста министра МВД. Американцы открыто подталкивают Зеленского к этому, зарегистрировав просто убийственный законопроект про полк Азов, сделав тем самым Авакова токсичным.

Счет пошел на месяцы".