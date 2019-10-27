Народный депутат Украины от партии "Слуга народа", председатель Комитета по вопросам внешней политики Богдан Яременко подготовил письмо к властям США, которые намерены внести "Азов" в список террористических организаций.

Об этом парламентарий написал на своем Facebook.

Поводом для послания стало обращение 40 американских конгрессменов к государственному секретарю США Майклу Помпео с призывом причислить батальон "Азов" к террористическим организациям.

По убеждению Яременко, "попытки публичного очернения одного из самых заслуженных и боеспособных подразделений Национальной гвардии Украины отдельного отряда специального назначения "Азов" не должны остаться без реакции нардепов".

"Хочу напомнить американским коллегам, что это военное подразделение создано активистами и участниками революции достоинства. Азовцы участвовали в освобождении из российской оккупации Мариуполя и множества других населенных пунктов. Мы никогда не забудем подвиг 26 азовцев, отдавших жизнь за независимость Украины", - написал в посте "слуга народа".

Яременко сообщил, что письмо в Конгресс по поводу "славного боевого подразделения" содержит предложение предоставить любую необходимую объективную и непредвзятую информацию об "Азове". Кроме того, в послании есть обращение в правоохранительные органы Украины с просьбой опубликовать результаты проверки всех фактов и утверждений из письма американских конгрессменов.

Нардеп уведомил, что подписание и передача письма американской стороне состоится во вторник, 29 октября.

Скриншот: Facebook/ bohdan.yaremenko

Интересно, что именно бывшие бойцы "Азова" в том числе блокируют сейчас разведение войск в Золотом. Кстати, вчера президент Владимир Зеленский во время визита в Золотое вступил в перепалку именно с бывшим "азовцем" Денисом Янтарем.

То есть в партии Зеленского намерены помочь движению, которое встало в жесткую оппозицию к президенту.

Ранее "Страна" объясняла, почему в США хотят приравнять "Азов" к ИГИЛ.

Мы также приводили реакцию Арсена Авакова на действия конгрессменов по отношению к "Азову".