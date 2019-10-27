Верховная Рада готовится принять закон, который должен определить относятся ли интернет-порталы к средствам массовой информации.

Об этом заявил замглавы Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев, передает Укринформ.

"Это должен быть документ, максимально близкий к медиа-кодексу. Мы создали рабочую группу - там медиаюристы, представители индустрии и министерства, депутаты. Я надеюсь, что в средине ноября мы сможем вынести на публичное обсуждение первый драфт (законопроекта), и если мы все придем к консенсусу, то в декабре можно будет провести голосование в первом чтении, чтобы снова, пройдя цикл обсуждения, получить уже окончательный законопроект", - отметил он.

Потураев добавил, что этот проект закона "имеет родственную связь" с наработками комитета по свободе слова вопросов информационной политики, который в предыдущем созыве парламента возглавляла Виктория Сюмар (ныне депутат из фракции "Европейская солидарность"), а также в нем будут "наработки" Николая Княжицкого, у которого есть "очень качественный законопроект о прозрачности собственности и финансирования".

По словам Потураева, положения этого проекта будут реализованы в новом законопроекте о медиа-сервисах.

"Регуляция должна быть проста: мы должны четко знать, что это медиа, а это - нет. То есть этот законопроект определит, является ли онлайн-медиа СМИ и каким именно. А что касается контент-контроля, - конечно, он должен быть, иначе мы будем постоянно проигрывать", - пояснил суть закона нардеп.

Кроме того, этот законопроект, по словам депутата, соответственно, будет предусматривать и расширение полномочий Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Напомним, что в Раде разрабатывают новый законопроект о медиарынке в Украине.

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